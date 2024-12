Mais de 10 jogadoras já se despediram do Juventude; veja a lista

Juventude encerrou o ano com acesso à elite do Brasileirão e tricampeonato do Interior no Gauchão. William Anacleto / FGF/Divulgação

A temporada se encerrou para o time feminino do Juventude com o acesso à elite do Brasileirão e o tricampeonato do Interior no Gauchão. Após as conquistas, o foco volta-se à montagem do elenco para a próxima temporada.

Como nenhuma atleta tem vínculo com o clube alviverde para 2025, há necessidade de renovação para garantir as permanências. Até o momento, no entanto, não houve anúncio de extensão de nenhum vínculo.

Nas redes sociais, mais de 10 atletas despediram-se do Juventude. Entre elas, alguns destaques da temporada, como as artilheiras Emmily Karla, Lari Sanchez e Kety. Além da maior artilheira do clube desde a retomada, a atacante Thalita.

Outros nomes não usaram as redes sociais para comunicar suas saídas. No entanto, os rompimentos de vínculos já foram publicados no BID da CBF. São os casos das zagueiras Alessandra e Yasmin e da meia Ju Oliveira.

Zero Hora lista quais atletas têm as saídas confirmadas, e os números delas com a camisa do Juventude.

Alessandra (zagueira, 21 anos)

Alessandra chegou ao Juventude para a disputa do Gauchão 2024. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

10 jogos

1 gol

1 participação em gol

1 temporada no Juventude

Bella estava no Juventude desde 2023. Porthus Junior / Agencia RBS

21 jogos

1 gol

2 assistências

3 participações em gols

2 temporadas no Juventude

Carol Pereira (zagueira, 22 anos)

Carol Pereira defendeu o Juventude em 2024. William Anacleto / FGF/Divulgação

13 jogos

1 gol

1 participação em gol

1 temporada no Juventude

Greyce (atacante, 26 anos)

Greyce estava no Juventude desde 2022. William Anacleto / FGF/Divulgação

57 jogos

14 gols

8 assistências

22 participações em gols

3ª atleta com mais jogos pelo Juventude

2ª maior artilheira do Juventude

3 temporadas no clube

Emmily Karla (atacante, 23 anos)

Emmily Karla participou de 14 gols do Juventude em 2024. Nathan Bizotto / E.C Juventude / Divulgação

21 jogos

8 gols

6 assistências

14 participações em gols

1 temporada no Juventude

Ju Oliveira (meia, 26 anos)

Ju Oliveira chegou ao Juventude no segundo semestre de 2024. William Anacleto / FGF/Divulgação

8 jogos

3 gols

1 assistência

4 participações em gols

1 temporada no Juventude

Kety (volante, 22 anos)

Kety defendeu o Juventude por duas temporadas, com dois acessos nacionais. William Anacleto / FGF/Divulgação

44 jogos

14 gols

7 assistências

21 participações em gols

3ª maior artilheira do Juventude

2 temporadas no clube

Lari Sanchez foi a atleta com mais participações em gols pelo Juventude em 2024. Nathan Bizotto / EC Juventude/Divulgação

23 jogos

8 gols

9 assistências

17 participações em gols

3ª atleta com mais assistências pelo Juventude

1 temporada no clube

Tayane (lateral-esquerda, 25 anos)

Tayane disputou a temporada de 2024 pelo Juventude. Nathan Bizotto / Juventude/Divulgação

18 jogos

6 gols

2 assistências

8 participações em gols

1 temporada no Juventude

Thalita se despede como a maior artilheira do Juventude desde a retomada do departamento feminino no clube. Gabriel Tadiotto / EC Juventude/Divulgação

39 jogos

28 gols

10 assistências

38 participações em gols

maior artilheira do Juventude

2 temporadas no clube

Yasmin (zagueira, 21 anos)

Yasmin chegou ao Juventude no segundo semestre de 2023. William Anacleto / FGF/Divulgação