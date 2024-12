Maior artilheira do Juventude, atacante se despede do clube: "Fui muito feliz"

Thalita tem 28 gols em 39 jogos pelo Juventude. Gabriel Tadiotto / E.C. Juventude / Divulgação

A atacante Thalita foi a segunda atleta a usar as redes sociais para despedir-se do Juventude. Na tarde desta segunda-feira (2), a artilheira afirmou que não permanecerá no clube na próxima temporada.

"Venho por meio deste post me despedir do Esporte Clube Juventude e dizer que eu sou muito grata por ter vestido essa camisa, pelos dois anos de muito trabalho e de conquista nesse clube, com títulos e acessos nacionais. Fui muito feliz nesse clube e realizada. Obrigada comissão técnica, atletas, dirigentes por tudo, e em especial à torcida jaconera. Fica aqui todo o meu carinho por essa torcida", afirmou a atacante.

Em duas temporadas, Thalita acumulou 39 jogos, 28 gols e 10 assistências com a camisa do Juventude. Com isso, tornou-se a maior artilheira do clube desde a reabertura do departamento. Além disso, também conquistou dois acessos nacionais pelo clube: da Série A-3 para a A-2, e da A-2 para a elite do Brasileirão.

Esta é a segunda saída do Juventude já confirmada por 2025. Antes dela, a volante Lari Sanchez também usou as redes sociais para despedir-se.

Os números de Thalita pelo Juventude

39 jogos

28 gols

10 assistências

38 participações em gols

2 acessos no Brasileirão

2 títulos do Interior no Gauchão

maior artilheira do Alviverde desde a retomada do departamento