Cena exibida no primeiro capítulo de "Tieta" relembra período da ditadura militar

"Tieta" está de volta no "Vale a Pena Ver de Novo" a partir desta segunda-feira (2).

A novela Tieta, inspirada no livro de Jorge Amado, começou a ser reprisada nesta segunda-feira (2) no Vale a Pena Ver de Novo, da TV Globo. Obra de Aguinaldo Silva, estreou em 1989, apenas cinco anos após o fim da ditadura militar no Brasil.