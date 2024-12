Maíra Cardi e Thiago Nigro anunciam gravidez: "Fruto de um milagre"

Maíra Cardi e Thiago Nigro iniciaram o relacionamento em 2023. Reprodução / @mairacardi Instagram

Maíra Cardi, 41 anos, anunciou que está grávida do primeiro filho com Thiago Nigro, 34. A informação foi compartilhada pela influenciadora digital nesta segunda-feira (2) em um vídeo no Instagram, no qual mostra a reação do marido com a notícia.

Essa é a terceira gestação de Maíra, que já é mãe de Lucas, 23 anos, fruto do relacionamento com o empresário Nelson Rangel, e de Sophia, seis, do casamento com Arthur Aguiar.

Maíra já havia comentado sobre seus planos de ter outro filho. Recentemente, em seu perfil no TikTok, ela explicou que obstáculos de saúde poderiam dificultar a gravidez, mas que eles tentariam primeiro por meios naturais antes de considerar tratamentos de fertilização in vitro (FIV).

"Toda honra e glória a ELE! Os médicos disseram que era impossível, mas nunca foi sobre nós! Em novembro de 2022, o Thiago recebeu uma profecia de que neste mês de novembro o bebê viria. Naquela época, parecia impossível no cenário em que ele vivia; nós sequer sonhávamos em estar juntos algum dia", escreveu a coach fitness na publicação.

No mês passado, segundo ela, o casal teria recebido uma nova profecia sobre a chegada do bebê. Apesar de vários testes de fertilidade e ovulação negativos, o casal manteve a esperança.

"Mês passado, nós dois recebemos uma profecia de que seria neste mês e até recebemos o sexo do bebê como revelação. Duas semanas atrás, fiz vários testes de fertilidade e ovulação, mas nenhum deu o 'carinha feliz'", continuou.

Na sequência do relato, Maíra definiu a gestação como "fruto de um milagre".

"Na semana passada, fizemos uma bateria de exames e finalmente entendemos o motivo de não aparecer o 'carinha feliz'. Resumindo: eu não estava ovulando, e engravidar era considerado impossível! Mais detalhes continuarei compartilhando na rede vizinha. Mas o mais importante é: nosso filho é fruto de um milagre. E esse milagre aconteceu pra glorificar e honrar a Deus", finalizou.

Maíra e Thiago assumiram o relacionamento no início de março do ano passado e oficializaram a união no final de agosto. O casamento civil, em comunhão total de bens, ocorreu em dezembro.