Nasce Aurora, filha da influenciadora Duda Reis: "Seja bem-vinda"

" Minha filha tão amada, seja bem-vinda . Olhar no fundo dos seus olhos pela primeira vez foi o mais perto do divino que pudemos tocar”, escreveu a influenciadora digital.

A criança é fruto do relacionamento de Duda Reis com o cabeleireiro Du Nunes, 40 anos. Eles estão juntos desde julho de 2022 e se casaram em setembro do ano seguinte. Antes, ela viveu um relacionamento de idas e vindas com o cantor Nego do Borel.