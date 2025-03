MC Carol relembra complicações após lipoaspiração: "Quase morri"

A cantora MC Carol , 31 anos, revelou que sempre teve receio da cirurgia bariátrica , que fez no final de 2022. No entanto, ela acabou se submetendo ao procedimento após enfrentar uma crise de vesícula .

— Demorei muito para fazer. Tinha que ter feito aos 18, mas fui enrolando. Aí, com quase 30, fiz. Tinha medo . As pessoas falavam: "Bariátrica mata, você vai morrer" — contou à revista Quem .

Recuperação

— Não tomei vitamina nenhuma, nada. Só sentia enjoo com cheiro de sabão em pó, perfume, feijão e manteiga. Mas a bariátrica me surpreendeu — afirmou.

— O que foi sinistro foi a lipo no braço depois da bariátrica. Fui para o CTI, tomei seis bolsas de sangue e três de ferro. Quase morri . Perdi muito sangue e não tinha mais veia, precisei de um acesso venoso profundo na perna. Fiquei dez dias no CTI — revelou.

Quem é MC Carol?

MC Carol é um dos principais nomes do funk carioca . Ficou conhecida nacionalmente em 2015 ao participar do reality Lucky Ladies, da FOX, e consolidou sua carreira com o álbum Bandida (2016), onde abordou temas como feminismo e a realidade das comunidades .

Nos últimos anos, se apresentou nos EUA, Reino Unido e Europa, participou de festivais como Rock in Rio e The Town, e estreou como atriz em produções como No Coração do Mundo e Impuros.