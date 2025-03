Em passagem por Porto Alegre, Paula Toller se torna embaixadora do Instituto da Criança com Diabetes: "É uma honra"

Paula Toller, ao centro, acompanhada de Pedro Henrique Constantin, Giovane Ferreira e Kryzia Raupp, pacientes do ICD, e da superintendente Ana Bertuol (D). Bruno Lara / Instituto da Criança com Diabetes,Divulgação

Diagnosticada com diabetes tipo 1 (DM1) em 2009, Paula conheceu de perto a atuação do ICD-RS durante a enchente de maio. Na ocasião, foi uma das lideranças que mobilizou doações de mais de 530 mil insumos e insulinas vindas de todo o Brasil para pessoas com diabetes afetadas pela catástrofe.

— Desde o primeiro momento, Paula demonstrou atenção e compromisso com a causa. Agora, damos mais um passo importante, contando com uma voz de grande impacto na cultura do país para ampliar a conscientização sobre o diabetes tipo 1 — pontua a superintendente Ana.

— É uma honra esse convite e fico muito orgulhosa. Eu tenho diabetes tipo 1 e acho muito importante nos comunicarmos também com as famílias, as pessoas que estão juntas, todos ficam envolvidos na situação, de controlar a glicemia, o que pode e o que não pode. É importante as pessoas terem informação, estou aqui para ajudar nisso — diz Paula.

Convidados especiais

A performance de Paula no palco impressionou os pacientes Kryzia Raupp, Pedro Henrique Constantin e Giovane Ferreira, que foram convidados pela artista para a apresentação.

— Eles me perguntaram como que eu não tenho hipoglicemia durante o show. Eu passo o dia inteiro controlando para chegar em uma média que vai baixando durante o show, mas não muito. Então, eu sei exatamente o que é tomar muitas decisões por dia, se vai tomar quanto de insulina, se não vai. Antes de ter diabetes eu não sabia e acho importante dar visibilidade para essa causa — comenta a cantora.