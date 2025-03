Andréa Cavalheiro interpreta canções de Sade Adu em show especial

— Sempre fui muito fã dela e, agora, conhecendo melhor o trabalho da Sade, vejo que tem um tempo especial. A gente está acostumado com a correria da música pop, e a Sade respira. Está sempre dando um respiro entre uma frase e outra, deixando com que a música realmente flutua — explica Andréa, que é integrante da The Hard Working Band tem 30 anos de carreira dedicados à música.

Your Love Is King, Hang on to Your Love, Smooth Operator, Jezebel, The Sweetest Taboo e Is It a Crime são alguns dos hits apresentados no show Andréa Cavalheiro canta Sade Adu. A banda que acompanha a cantora gaúcha é composta por Luke Faro (bateria), Angelo Primon (guitarra), Bruno Vargas (contrabaixo), Giovanni Berti (percussão), Rodrigo Siervo (sax) e Dani Xavier (backing vocal).