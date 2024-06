Porto Alegre vai receber dois dias de ensaios abertos do musical inédito “Ela Disse-me Assim”, inspirado na vida e obra de Zilah Machado e Lourdes Rodrigues. Duas divas, elas foram grandes cantoras do Rio Grande do Sul que fizeram sucesso por quatro décadas, brilhando nos palcos, bares e programas de rádios de Porto Alegre.