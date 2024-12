Cafeteria promove campeonato de latte arte neste sábado

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Neste sábado (21), os baristas de plantão em Porto Alegre terão uma chance de mostrar as suas habilidades e ainda arrecadar um bom prêmio em dinheiro . Ocorre, na Baden Torrefação da Zona Norte (Rua Azevedo Sodré, 74), o Campeonato de Latte Arte.

Explorando técnicas de desenhos que utilizam o café como base e o leite vaporizado para a finalização , a atividade ocorre dentro do Coffee Night Throwdown (CNT), que marca o encerramento do ano da Baden.

A competição começa às 20h , com os baristas e entusiastas usando a criatividade e a habilidade nas produções.

As inscrições serão feitas na hora, a partir das 19h, com vagas limitadas a 32 participantes, preenchidas por ordem de chegada. Os oito finalistas serão premiados, com valores que variam de R$ 50 a R$ 1 mil.