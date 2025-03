Gre-Nal 445, o primeiro da final do Gauchão, tem horário definido; saiba mais

No primeiro clássico do ano houve empate em 1 a 1, na Arena.

O primeiro Gre-Nal decisivo pelo Gauchão 2025 teve o horário definido. O duelo será realizado no próximo sábado (8), às 17h45min, na Arena do Grêmio. A partida terá transmissão ao vivo pela RBS TV e pela Rádio Gaúcha, além de cobertura completa pelos veículos do Grupo RBS.