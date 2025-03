Hotel em Gramado aposta em experiência "pet lover": mascotes são tratados como hóspedes humanos

Está cheio de lugar " pet friendly " por aí, mas, na hotelaria de alto padrão , o conceito subiu de categoria. Já não basta "aceitar pets" ou ser "amigável" com eles (o que, em muitos casos, pode se resumir a "tolerar" a presença dos mascotes). A tendência, agora, é ser "pet lover".

Estrangeirismos à parte, isso significa de fato gostar de animais e fazer questão de receber os hóspedes peludos tão bem quanto os humanos . É mais do que de aceitá-los em suas dependências. É oferecer experiências diferenciadas.

Em Gramado, o Petit Casa da Montanha adotou a ideia e se consolida como referência no turismo pet lover. Lá, não importa o porte ou o peso: cães e gatos são recebidos com comodidades pensadas para eles, com direito a acomodações confortáveis e serviços especiais.