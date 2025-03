O "sonho americano é imparável", diz Trump ao Congresso

Fala acontece após seis semanas de governo Trump. WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

No discurso mais longo já realizado por um presidente no Congresso, com 1h40min, Donald Trump afirmou que o "sonho americano é imparável". A fala ocorreu nesta terça-feira (4), após seis semanas de governo, período no qual foi desencadeada uma guerra comercial com outros países além de uma campanha anti-imigração. O deputado democrata Al Green foi expulso do local, após protestar contra discurso do presidente.

O discurso do Estado da União é um evento anual em que o presidente norte-americano fala ao Congresso sobre as prioridades de governo e suas propostas para o restante do ano.

Com o conselheiro próximo Elon Musk entre os presentes, o republicano disse que estava "apenas começando" com seus planos abrangentes para reformar o país.

Trump elogiou as conquistas de suas primeiras seis semanas e prometeu prosseguir com sua tentativa de reformar radicalmente o governo dos EUA e acabar com a guerra na Ucrânia. Ele afirmou que seu governo fez mais em "43 dias do que a maioria das administrações consegue em quatro ou oito anos".

— O sonho americano está emergindo, maior e melhor do que nunca. O sonho americano é imparável, e nosso país está à beira de um ressurgimento como o mundo nunca testemunhou e pode nunca testemunhar novamente — disse ele.

O chefe de Estado de 78 anos caminhou sob aplausos dos republicanos e tomou a palavra acompanhado de seu vice-presidente, JD Vance, e do presidente da Câmara, o republicano Mike Johnson.

Mudanças na diplomacia

O bilionário disse que quer romper com a diplomacia do passado. Um dia antes de seu discurso, Trump ordenou uma pausa na ajuda militar dos EUA à Ucrânia após a altercação verbal de sexta-feira com seu colega ucraniano Volodymyr Zelensky.

Isso acontece semanas depois dos EUA fortalecer os laços com o presidente russo, Vladimir Putin.

A discussão aconteceu dias após Trump lançar a ideia de os Estados Unidos assumirem o controle da Faixa de Gaza para reconstruí-la e transformá-la na "Riviera do Oriente Médio" quando seus habitantes saíssem, que, segundo sua proposta, poderiam ser realocados para o Egito e a Jordânia.

Guerra na Ucrânia

Um dos pontos abordados no discurso foi o conflito entre Rússia e Ucrânia.

— Recebi uma carta do presidente da Ucrânia, Volodmir Zelenski na qual quer o fim da guerra. Recebi fortes sinais da Rússia de que está pronta para a paz na Ucrânia. É tempo de terminar a loucura desta guerra — disse Trump.

Carta branca para Musk e outras polêmicas

As fundações da administração estão tremendo sob as mãos de Elon Musk, o homem mais rico do mundo que recebeu carta branca para reformar o governo federal fechando agências e demitindo funcionários.

Depois de 20 minutos de discurso, Trump citou o bilionário pela primeira vez. O republicano agradeceu Musk por seu trabalho no Departamento de Eficiência Governamental (DOGE) e apontou exemplos de como a ajuda internacional americana estava sendo usada antes da volta de Trump à Casa Branca.

O Departamento de Eficiência Governamental (DOGE), liderado pelo homem mais rico do mundo, está desmantelando agências governamentais, reduzindo a força de trabalho federal e obtendo acesso a dados confidenciais do governo - tudo em uma tentativa, segundo o departamento, de "restaurar a democracia".

O DOGE agiu tão rapidamente que está sendo alvo de críticas cuidadosas até mesmo de alguns republicanos, preocupados com o fato de que os serviços básicos do governo - e a manutenção de ameaças contra o país - poderiam ser prejudicados. As pessoas que fazem a manutenção das armas nucleares dos Estados Unidos foram demitidas e depois recontratadas às pressas.

Durante o discurso, Trump também fez diversas falas polêmicas. Afirmou que a Groenlândia seria parte dos EUA "de uma forma ou de outra". Além de falar que começou a retomar o Canal do Panamá "para aumentar ainda mais a segurança nacional" do país.

O presidente americano também celebrou a saída dos EUA da Organização Mundial da Saúde (OMS) e o desmantelamento da Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional (USAID).