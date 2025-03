"Rei do Mar" morre após acidente com moto aquática no litoral de SC

Rildemar Junior destacava-se no ramo náutico, atuando na venda e aluguel de lanchas. Reprodução @rei_do_mar_lanchas / Instagram

O empresário catarinense conhecido como "Rei do Mar" morreu na noite de segunda-feira (3) em um acidente com moto aquática em Itapema, no litoral norte de Santa Catarina.

De acordo com o g1, Rildemar Junior, 30 anos, perdeu o controle do veículo após colidir com uma onda. O acidente aconteceu por volta das 21h e ele estava sozinho no momento.

O resgate foi realizado por um socorrista do Samu que estava de folga no local. Apesar dos esforços, ele foi encontrado em parada cardiorrespiratória e com afogamento grau 6, o nível mais grave. O empresário morreu no local.

A identidade de Junior foi confirmada pelos familiares nas redes sociais. O velório está marcado para ocorrer a partir das 14h desta terça em Itajaí (SC).

Rildemar Junior destacava-se no ramo náutico, atuando na venda e aluguel de lanchas. Uma delas foi emprestada para a gravação do clipe do hit Descer pra BC, em Balneário Camboriú.