Champions League: Real Madrid vence Atlético e larga em vantagem nas oitavas; veja os resultados da terça

Rodrygo marcou um golaço na vitória do Real Madrid. Pierre-Philippe MARCOU / AFP

A fase de oitavas de final da Champions League começou nesta terça-feira (4), e os quatro jogos disputados entregaram gols. Destaque para o clássico de Madri, disputado no Santiago Bernabéu. O Real Madrid venceu o Atlético de Madrid por 2 a 1 e levará uma vantagem mínima para a partida de volta.

Rodrygo abriu o placar no início do jogo, com um belo gol marcado. Ele limpou a marcação, trouxe a bola para o meio e finalizou com categoria no ângulo de Oblak. Os merengues tiveram outras chances de ampliar, mas falharam.

Se teve golaço de um lado, teve do outro também. Os colchoneros empataram com Julián Álvarez, que também limpou bem a marcação e finalizou no ângulo de Courtois.

Na segunda etapa, o Real buscou mais o gol e foi recompensado. Brahím Diaz, que substituiu Jude Bellingham na partida, fez o segundo. Ele bateu cruzado com categoria, sem chance para o goleiro.

Mesmo com a desvantagem, o Atlético de Madrid se acomodou e focou em não sofrer mais gols. Na próxima quarta-feira (4), os colchoneros jogam em casa e precisam vencer por dois ou mais gols para avançarem de forma direta. Um de diferença leva o duelo à prorrogação. Enquanto um empate classifica o Real.

Aston Villa com boa vantagem

Na primeira partida das oitavas de final, o Club Brugge recebeu o Aston Villa, na Bélgica, mas não foi páreo. Os ingleses venceram por 3 a 1. Bailey abriu o placar, mas o empate veio com De Cuyper.

No segundo tempo, na reta final do jogo, dois gols que decretaram o placar. Mechele marcou contra e depois Asensio ampliou de pênalti. O Villa leva uma boa vantagem para o duelo da volta, em Birmingham, na Inglaterra, na próxima quarta-feira (12).

Arsenal goleia e garante a vaga

Mesmo com diversos desfalques, principalmente no ataque, o Arsenal não tomou conhecimento do PSV, na Holanda, e goleou por 7 a 1. No primeiro tempo, três gols marcados, por Timber, Nwaneri e Merino.

Os holandeses descontaram de pênalti. Porém, após o intervalo, mais gols dos ingleses. Em dois minutos, dois gols, de Odegaard e Trossard. Ainda deu tempo para o meio-campista norueguês marcar o sexto e Calafiori o sétimo.

Com o resultado, o Arsenal está com a vaga encaminhada.

Empate na Alemanha

No Signal Iduna Park, o Borussia Dortmund não fez o dever de casa contra o Lille. Apesar de sair ganhando com gol de Adeyemi, os alemães não conseguiram ampliar.