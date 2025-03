Parque Stone Land, em Pelotas, inaugura pousada de ecoturismo com 10 cabanas

Destaque do ecoturismo na Serra dos Tapes, em Pelotas, o Parque Stone Land se prepara para inaugurar uma pousada. A abertura será no próximo sábado (8). É uma baita notícia para a região, que ganha mais um atrativo.

A estreia terá 10 cabanas erguidas em steel frame (método construtivo que usa estrutura de aço galvanizado, também conhecido como “construção a seco”). Realizado em parceria com a Arisa Incorporadora e investidores, o projeto fará do Stone Land o primeiro parque do gênero, no RS, a oferecer acomodações desse tipo, criadas a partir de modelo sustentável, sem desperdícios.

Ideais para casais, as cabanas têm 16 metros quadrados, decoração rústica e mini-cozinha. As cores lembram as pedras que dão nome às habitações. Entre elas, estão ametista, ônix e quartzo.

— A pousada do Stone Rooms simboliza muito para Pelotas. Faz com que o turista fique mais tempo na cidade, aproveite roteiros e conheça mais o parque — diz Nívea Saraiva, proprietária do parque.

Além de se hospedar em uma área nobre da cidade, a cerca de 20 minutos do Centro, próximo aos roteiros de turismo rural, os futuros hóspedes terão vantagens. Para eles, o ingresso ao parque será gratuito, e as áreas de alimentação oferecerão 5% de desconto.

No segundo semestre, mais cabanas serão incorporadas ao projeto, com novidades: serão maiores (para famílias) e algumas delas terão banheira de hidromassagem.

O parque

Parque Stone Land / Divulgação

O Parque Stone Land é focado em atividades de aventura e ecoturismo. É um dos principais destinos para quem busca adrenalina e lazer ao ar livre na região sul do RS.

Com o maior "salto" do Brasil (alcançando até 18 metros), o parque tem uma série de atrações para toda a família.

Os ingressos custam R$ 20 (crianças até 6 anos não pagam) e algumas atividades são pagas à parte. Os destaques são o Super Salto (R$35 a R$50), arvorismo (R$ 35), quadriciclo infantil (a partir de R$ 35), parede de escalada (R$ 25) e tirolesa (R$ 35).

Em breve, o local deve iniciar atividades com quadriciclo para adultos.

Serviço