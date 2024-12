Escultura da Mafalda é instalada em Pelotas: "A mensagem dela nunca perde a vigência"

— Trazer a Mafalda ao Brasil é lindo, porque é um público que adora a personagem. E a mensagem dela nunca perde a vigência , sempre nos convoca a boas coisas. Através de humor, ela nos coloca a refletir e pensar — conta Irrgang. — E Betinho me parece um personagem querido por esta região do país. É sempre muito bom poder ter por perto esculturas que tiram um sorriso da gente.

Ambas as estátuas estão próximas à escultura do escritor João Simões Lopes Neto. O objetivo é que, na área, crie-se um ponto turístico e cultural no município, mesclando culturas. A ideia nasceu como uma ação que integra os 60 anos de Mafalda e os 40 anos do Centro de Letras e Comunicação da Universidade Federal de Pelotas (UFPel).