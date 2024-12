Tradicional concerto comunitário de Natal será neste sábado e terá homenagem aos gaúchos

O jornalista Carlos Redel colabora com a colunista Juliana Bublitz, titular deste espaço.

Será no próximo sábado (21), a partir das 20h, o já tradicional Concerto Comunitário Zaffari de Natal em Porto Alegre. Neste ano, o evento contará com a Orquestra Theatro São Pedro e mais de 160 artistas da cena local.

Intitulada Fé no Rio Grande, a apresentação, que é gratuita, ocorre no Parque Moinhos de Vento, o Parcão, com o objetivo de homenagear o povo gaúcho por sua superação após a enchente de maio.