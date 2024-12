Vini Jr. desabafa após conquista do Fifa The Best: "Parecia impossível chegar até aqui"

Vini Jr. recebeu o prêmio de melhor do mundo em Doha, no Catar.

O prêmio de melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024 consolidou uma temporada vitoriosa e de brilho para Vinicius Júnior. Pelo Real Madrid, ele conquistou tudo o que podia e de forma decisiva. No entanto, até chegar a este ponto da carreira, o atacante brasileiro teve de superar a pobreza, a desconfiança e o preconceito racial.