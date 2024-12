Ciclone Chido provoca 45 mortes em Moçambique

O ciclone Chido provocou pelo menos 45 mortes em Moçambique, segundo um balanço atualizado divulgado pelo Instituto Nacional de Gestão de Riscos e Desastres do país.

Depois de sua trajetória fatal pelo Oceano Índico e o arquipélago francês de Mayotte, onde Paris teme "centenas" de mortos, o ciclone chegou no domingo ao continente africano, afetando o norte de Moçambique, na província de Cabo Delgado.

Além disso, quase 24.000 casas foram completamente destruídas e outras 12.300 ficaram parcialmente danificadas. A tempestade afetou mais de 181.000 pessoas no país de língua portuguesa, que enfrenta com frequência vários desastres naturais, como furacões, mas também secas, como aconteceu no ano passado.