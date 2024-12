Grêmio encaminha retorno na comissão técnica, mas ainda busca por preparador de goleiros

Rogério Dias deixou o Grêmio em janeiro de 2020. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Em paralelo à busca do novo treinador, os dirigentes do Grêmio trabalham na reformulação da comissão técnica permanente. Contatos com profissionais já foram realizados, mas os avanços mais significativos irão ocorrer após a concretização da contratação do novo técnico.

O profissional mais próximo de ser contratado, e que já foi consultado pela direção, é Rogério Dias. Já existe um acordo para o retorno do preparador físico ao Grêmio. Rogerinho pode assumir o cargo de coordenador físico, uma ideia que foi apresentada pelos novos integrantes do departamento de futebol.

— Sempre foi um interesse do Guerra e meu desde o início. Eram duas funções que eu sempre falei, ter uma coordenação técnica e física. Isso se concretiza ou não dependendo do perfil do treinador. Pode acontecer agora ou depois, depende de ambos —disse o diretor de futebol Guto Peixoto.

Caso o novo treinador venha com o seu preparador físico de confiança, Rogerinho ficaria em um posto superior. Caso contrário, Rogério Dias poderia assumir o cargo de preparador do elenco principal.

A contratação do preparador de goleiros, no entanto, ainda está sob análise dos dirigentes. Não se pode descartar que este profissional venha com o novo treinador e, por conta disso, o clube ganhe mais tempo na busca por uma reposição no mercado.

Novo treinador

O nome mais forte para assumir o cargo de técnico do Grêmio é o de Pedro Caixinha. Curiosamente, o português não conta mais com o seu preparador físico de confiança. O grego Polyvios Kyritsis comunicou que não trabalha mais com Caixinha.

Já o espanhol José Belman é o preparador de goleiros que trabalhou com o português na sua passagem pelo Bragantino e que continua fazendo parte da sua comissão técnica.