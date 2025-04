O exemplo de Braithwaite e a liderança que está vaga neste Grêmio em construção

Braithwaite surpreende ao retornar antes do tempo previsto. Lucas Uebel / Divulgação Grêmio

A recuperação rápida surpreendeu. Braithwaite pediu dispensa para fazer com um profissional da sua confiança na Europa a primeira parte do tratamento da lesão muscular na coxa. Fez a primeira e as demais.

Na segunda-feira (31), postou foto em sua rede social treinando no CT Luiz Carvalho, avisando: "I'm back" (Estou de volta), com o emoji de quem mostra força.

Braithwaite se machucou contra o Athletic, na quarta-feira anterior ao Gre-Nal decisivo do Gauchão. Pediu para sair antes dos 15 minutos e imaginava-se que estaria fora do clássico. Porém, surpreendeu ao entrar em campo no Beira-Rio e jogar a partida inteira. Outra vez, o dinamarquês surpreende ao retornar antes do tempo.

Liderança se impõe de forma natural

Trata-se de um jogador com comprometimento distinto. Na reapresentação das férias, voltou um dia antes. Nos trabalhos de ativação no dia das partidas, sua corrida na esteira costuma ser sempre mais forte do que o habitual. Houve um jogo do Brasileirão do ano passado que, naqueles momentos de preparação no vestiário, ele corria em um corredor enquanto os demais se divertiam jogando altinha, aquela troca de passes sem deixar a bola cair.

Há um perfil diferente nesse jogador. Parece claro que sua mentalidade construída na fria Dinamarca e depois nas andanças por Inglaterra, França e Espanha fizeram dele um profissional devotado. Neste momento em que o Grêmio reconstrói time e ainda define hierarquias, a liderança de Braithwaite se impõe de forma natural. Por esses exemplos listados acima e, é claro, pelos gols. São 15 em 29 jogos.