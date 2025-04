RS tem mais de 8 mil pontos sem energia elétrica dois dias após temporal

Cerca de 8,7 mil clientes da CEEE Equatorial no Rio Grande do Sul ainda estão sem energia elétrica nesta quarta-feira (2), após o temporal que atingiu o Estado na última segunda (31). A atualização foi divulgada por volta das 10h30min pela concessionária de energia.

A cidade mais atingida pelo desabastecimento é Porto Alegre, com 6 mil clientes impactados, seguida por Eldorado do Sul, com 850.