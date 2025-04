Os retornos importantes para Grêmio e Inter

Volta dos jogadores ocorre em período crítico da temporada. Montagem sobre fotos de Lucas Uebel e Ricardo Duarte / Grêmio/Divulgação e Inter/Divulgação

Braithwaite, no Grêmio, e Gabriel Carvalho, no Inter, estão recuperados e de volta para reforçarem seus clubes.

O centroavante gremista até já viajou e está a disposição do treinador Gustavo Quinteiros para a estreia gremista na Copa Sul-Americana nesta quarta-feira (2). O dinamarquês vinha sendo um dos jogadores mais importantes do Grêmio.

No Inter, a volta de Gabriel Carvalho poderá ajudar muito o Inter até agosto. Ele ocupa partes importantes do campo e é mais um jogador de qualidade à disposição do treinador.

São retornos importantes que Grêmio e Inter têm no início das competições internacionais. A Dupla ingressa nestes campeonatos com seus departamentos médicos praticamente vazios. Boas notícias!

