RS volta a ter alerta para tempestade nesta quarta-feira; ventos devem ser menos intensos

O dia amanhece com possibilidade de chuva forte em algumas regiões. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A previsão é de tempo instável em todo o Rio Grande do Sul nesta quarta-feira (2). A chuva volta a se espalhar pelo território gaúcho, aumentando novamente o risco para temporais.

Há possibilidade de chuva forte na Fronteira Oeste, Campanha e Região Sul, onde são esperados os maiores acumulados.

Ao longo da quarta-feira, a precipitação ganha força nas demais regiões.

Conforme o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMET/UFPEL), esse cenário está sendo influenciado pela formação de um novo centro de baixa pressão no Oceano Atlântico, próximo à costa do Estado. Esse sistema é capaz de impulsionar a condição de pancadas de chuva e trovoadas.

Alertas do Instituto Nacional de Meteorologia

Há dois alertas de tempestade, emitidos pelo Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), para esta quarta-feira. Um é classificado como "perigo", com risco mais alto, e outro como "perigo potencial", de risco moderado.

Alerta laranja

O aviso laranja teve início às 11h e é válido até as 22h desta quarta-feira, para a Região Metropolitana, Serra e parte da Região Norte. O Inmet alerta para a chance de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou 50 e 100 milímetros no dia. Também pede atenção para ventos intensos, entre 60 a 100 km/h, e queda de granizo. Risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e de alagamentos.

Mapa divulgado pelo Inmet com os alertas de tempestade. Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) / Reprodução

Alerta amarelo

Desde as 10h desta quarta-feira até, pelo menos, às 10h de quinta-feira (3), há risco de tempestade entre o noroeste, parte do norte e do centro do Rio Grande do Sul, além da Região Metropolitana.

Há previsão de chuva entre 20 e 30 milímetros por hora ou até 50 mm ao dia. Além disso, há a possibilidade de ventos intensos, entre 40 a 60 km/h, e queda de granizo. Há baixo risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de galhos de árvores e de alagamentos.

A tendência para quinta-feira (3) é que a instabilidade continue na faixa centro-norte do Estado. No Oeste e no Sul, o sol volta a aparecer, e a temperatura permanece baixa devido ao avanço de uma massa de ar polar.

Temporal deve ser como o da última segunda-feira?

De acordo com o Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas (CPPMET/UFPEL), estão previstas pancadas de chuva e trovoadas pelo Estado. No entanto, os ventos devem ser menos intensos, em comparação ao registrado na última segunda-feira (31).

Em Porto Alegre, por exemplo, foram registrados ventos de 110 km/h. Para quarta-feira, esperam-se que as rajadas sejam menores.

Confira como fica o tempo na sua região nesta quarta-feira:

Região Metropolitana

O dia começa com sol entre algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Há risco de tempestade. Em Porto Alegre, a temperatura varia entre 20ºC e 27ºC.

Campanha

Quarta-feira nublada, com chuva de manhã e no começo da tarde. As nuvens diminuem. A região está sob o alerta de tempestade do Inmet. Em Bagé, a mínima chega aos 17ºC e a máxima, aos 21ºC.

Fronteira Oeste

Tempo chuvoso, com possibilidade de temporal pela manhã. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Em Uruguaiana, os termômetros ficam entre os 19ºC e os 24ºC.

Litoral Norte

Previsão indica que o dia começa com sol entre nuvens. Chove durante o dia e à noite. Área também está incluída no alerta do Inmet. Em Capão da Canoa, a mínima atinge os 21ºC e a máxima, os 25ºC.

Litoral Sul

Região deve ter tempo chuvoso, com temporal pela manhã. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. A região está sob alerta de risco moderado. Em Rio Grande, o dia começa com 19ºC e pode chegar aos 24ºC.

Região Central

A quarta-feira começa com sol entre algumas nuvens. Chove rápido durante o dia e à noite. Área também está sob os alertas do Inmet. Em Santa Maria, a temperatura fica entre 19ºC e 24ºC.

Região Norte

Manhã se inicia com sol e períodos de céu nublado, com chance de chuva. Tarde com temporal e noite chuvosa. Região também foi incluída no alerta do Inmet. Em Passo Fundo, os índices variam entre 20ºC e 25ºC.

Região Noroeste

É esperado tempo nublado, com chuva pela manhã e temporal à tarde. À noite, as nuvens diminuem. Região está sob o alerta do Inmet. Em Santa Rosa, o dia começa com 21ºC e pode chegar aos 24ºC.

Região Sul

Tempo chuvoso, com temporal de manhã. À noite, a chuva para e as nuvens diminuem. Região está sob alerta de risco moderado. Em Canguçu, o termômetro varia entre 17ºC e 23ºC.

Serra

Quarta-feira se inicia com sol entre algumas nuvens. Chove durante o dia e à noite. Área está sob alerta de tempestade, com risco elevado. Em Bento Gonçalves, índices ficam entre 19ºC e 26ºC.

*Produção: Carolina Dill