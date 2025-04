Elon Musk é o homem mais rico do mundo em 2025, segundo lista da Forbes; veja o top 10

Elon Musk , dono das empresas Tesla, SpaceX e X (antigo Twitter), ocupa a primeira posição na lista dos mais ricos do mundo , divulgada pela Forbes . O patrimônio do sul-africano está cotado em U$ 348 bilhões .

O pódio é completado por Jeff Bezos , fundador da Amazon, e Mark Zuckerberg , CEO da Meta , marca que controla as redes sociais Facebook, WhatsApp, Instagram e Threads.

A mulher mais rica do mundo aparece apenas na 15ª posição. Alice Walton, herdeira do Walmart, acumula aproximadamente U$ 101 bilhões. A segunda mulher da lista é Françoise Bettencourt Meyers, da família L'Oréal, que ocupa o 20º lugar, com R$ 79 bilhões.