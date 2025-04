Polícia Federal realiza operação contra suspeita de fraude eleitoral em Riozinho

O salto súbito no número de eleitores em Riozinho, no Vale do Paranhana, foi o ponto de partida para uma investigação da Polícia Federal no município. Na manhã desta quarta-feira (2), policiais federais realizaram buscas e apreensões em domicílios daquela cidade pertencentes a suspeitos de organizar pagamento de suborno para cidadãos fazerem transferências irregulares de títulos eleitorais. Um dos alvos da investigação é um vereador, o campeão de votos na cidade. A ação é da Delegacia de Direitos Humanos e Defesa Institucional da PF, chefiada pelo delegado Cicero Costa Aguiar.