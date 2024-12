Você aprovaria a contratação de Pedro Caixinha pelo Grêmio? Vote na enquete

Pedro Caixinha seria o primeiro técnico português do Grêmio.

O técnico de 54 anos está livre desde o final de outubro, quando foi anunciada a sua saída do Bragantino após quase dois anos. Ele é um dos cotados pelo estilo de jogo, questões financeiras e disponibilidade para trabalhar por uma temporada.

Quer receber as notícias mais importantes do Tricolor? Clique aqui e se inscreva na newsletter do Grêmio.