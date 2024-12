Grêmio busca primeira vitória na Ladies Cup diante do Athletico-PR

Grêmio fico no 0 a 0 com o Sport na estreia. Guilherme Veiga / Ladies Cup/Divulgação

As Gurias Gremistas seguem buscando a primeira vitória na Ladies Cup. Após o empate sem gols com o Sport, o Tricolor voltará a campo nesta quarta-feira (18), às 20h, contra o Athletico-PR. O duelo ocorre no Canindé, em São Paulo.

Uma vitória pode colocar a equipe de Thaissan Passos na liderança do Grupo B. Atualmente, todas as equipes estão empatadas com um ponto. No entanto, pelos critérios de desempate, o Tricolor ocupa o terceiro lugar.

Sendo assim, se vencer e o duelo entre Sport e River Plate terminar empatado, o Grêmio assume a liderança independentemente do saldo de gols. O outro jogo também ocorre nesta quarta, mas às 16h.

De olho nos três pontos, o Grêmio pode voltar a campo com o mesmo time da estreia. Há a possibilidade de a técnica Thaissan Passos dar rodagem ao elenco. Com isso, a expectativa é de que o Tricolor vá a campo com: Vivi Holzel; Dani Barão, Brito, Sassá e Shashá; Rita Bove, Bia Santos e Raquel Fernandes (Pri Back); Luana Spindler (Gisele), Maria Dias e Cássia.

Na Ladies Cup, os oitos times foram divididos em dois grupos e apenas os líderes avançam. As Gurias Gremistas, que já conquistaram a competição na categoria sub-20, estão estreando na competição nos profissionais.