Cinco destaques da base das Gurias Gremistas em 2024

Grêmio disputou sete competições de base em 2024. Angelo Pieretti / Grêmio/Divulgação

A temporada se encerrou para a base das Gurias Gremistas. Ao longo de 2024, o Grêmio disputou sete competições e conquistou dois títulos: o Gauchão nas categorias sub-15 e sub-17. Além disso, também foi vice no Brasileirão sub-17.

Ao todo, a base disputou 43 jogos, com 27 vitórias, cinco empates e 11 derrotas. Além disso, foram 154 gols marcados e 36 sofridos.

Zero Hora destaca cinco atletas que chamaram a atenção ao longo dessas disputas. Confira abaixo.

Allyne (lateral)

Defensora também foi convocada para a seleção sub-17. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Com 16 anos, Allyne foi a terceira atleta que mais jogou pela base do Grêmio nesta temporada. Lateral de origem, ela disputou 25 partidas (em apenas quatro não começou entre as titulares), com um gol marcado. Além disso, esteve em campo na conquista do Gauchão sub-17.

Suas atuações com a camisa do Grêmio chamaram a atenção da técnica Simone Jatobá, que a convocou diversas vezes para treinos com a seleção sub-17.

Gisele (atacante)

Gisele é o principal destaque da base gremista. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Talvez seja a principal promessa da base gremista. Com 17 anos, Gisele disputou quatro competições pelas categorias sub-17 e sub-20. Ao todo, foram 12 partidas e 10 gols marcados. Além do título do Gauchão sub-17.

Em sua segunda temporada no Tricolor, disputou a Copa do Mundo sub-20 pela seleção brasileira. Além disso, recebeu mais oportunidades no elenco profissional. Com a técnica Thaissan Passos foram 11 jogos, com três gols e uma assistência. Em 2025, deve seguir com sequência no grupo principal.

Helô (atacante)

Helô foi a segunda maior artilheira da base gremista em 2024. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Com 16 anos, Helô já atuou no meio de campo e no ataque com a camisa do Grêmio. Nesta temporada, teve mais destaque quando jogou centralizada, como uma centroavante. Ao todo, foram 29 jogos e 15 gols — a segunda maior artilheira da base em 2024.

No Tricolor há três temporadas, também esteve presente na conquista do Brasileirão sub-17 em 2023.

Maria (atacante)

Maria disputou a Copa do Mundo sub-17. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

A atacante teve grande destaque nesta temporada. Com 16 anos, Maria encerrou o ano como maior artilheira da base gremista. Ao todo, foram 21 gols marcados em 28 jogos. Além do título do Gauchão sub-17.

Suas atuações com a camisa tricolor lhe renderam convocações à seleção sub-17 e a disputa da Copa do Mundo da categoria. Na ocasião, chegou a ser utilizada por Simone Jatobá no duelo contra o Japão.

Rafa Robinson (atacante)

Rafa Robinson fez 12 gols em 16 jogos. Caroline Motta / Grêmio/Divulgação

Com 15 anos, a atacante é a mais nova na lista. Em 2024, disputou o Gauchão nas categorias sub-15 e sub-17. Além do Brasileirão sub-17. Ao todo, foram 16 jogos e 12 gols — a terceira maior artilheira da base gremista em 2024.