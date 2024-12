Prevista para este mês, obra que deve desafogar o trânsito na BR-116 em Sapucaia é adiada

Prevista para ser entregue em dezembro, a implementação da terceira faixa da BR-116 em Sapucaia do Sul será realizada apenas em março . A obra deve desafogar o trânsito no trecho, que registra congestionamento diariamente nos horários de pico.

Segundo o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), houve uma mudança no cronograma por conta dos eventos climáticos do primeiro semestre, principalmente a chuva e a enchente de maio. Apesar desta explicação, no mês passado, o departamento ainda trabalhava com o prazo de dezembro.