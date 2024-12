Simona Halep é convidada para qualifying do Aberto da Austrália

A tenista romena Simona Halep, ex-número 1 do mundo antes de sua suspensão por doping, recebeu um convite para participar do qualifying do Aberto da Austrália, informaram os organizadores do torneio nesta quarta-feira (18).

Finalista em Melbourne em 2018, a jogadora de 33 anos ocupa atualmente a 887ª posição no ranking da WTA, que não dá vaga para o torneio.

Suspensa até 2026 após ser flagrada em antidoping no US Open de 2022 e por uma anomalia em seu passaporte biológico, Halep teve sua suspensão reduzida pelo Tribunal Arbitral do Esporte (TAS) em março deste ano para nove meses, o que permitiu seu retorno às quadras no WTA 1000 de Miami.

Ela disputou apenas quatro torneios nesta temporada e em nenhum deles passou da segunda rodada.

"Estou ansiosa para voltar à Austrália depois de três anos", declarou a romena.

No torneio masculino, os organizadores convidaram para o qualilfying o jovem Cruz Hewitt, filho da lenda do tênis australiano Lleyton Hewitt, último jogador do país a vencer um torneio de Grand Slam (Wimbledon 2002).

O 'quali' do Aberto da Austrália será disputado de 6 a 9 de janeiro de 2025 e os primeiros jogos da chave principal começarão a partir de 12 de janeiro.