Com R$ 500 milhões de investimento, aeroclube da Grande Porto Alegre ganhará hotel e shopping

O Aeroclube de Eldorado do Sul vai receber R$ 500 milhões em investimentos pelos próximos 30 anos. O recurso será aplicado por um consórcio de empresas gaúchas.

As obras foram divididas em etapas. Na primeira fase, em 2025, ocorrerá a pavimentação da pista. Atualmente, ela é de saibro e tem 1,6 mil metros de extensão e 30 metros de largura. Com essa ação, já será possível viabilizar o pouso de jatos .

- A ideia é deixar aquele espaço regular para a aviação executiva e, potencialmente no futuro, para a aviação de cargas que não são os objetivos do Salgado Filho - destaca o diretor-presidente da RGS Engenharia, Rafael Sacchi, uma das empresas a fazer parte do projeto.