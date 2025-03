Lollapalooza 2025: como assistir ao festival ao vivo

Alanis Morissette, Olivia Rodrigo e Shawn Mendes estão entre as principais atrações do Lollapalooza.

O Lollapalooza Brasil 2025 acontece no próximo final de semana, nos dias 28, 29 e 30 de março . Para quem não vai ao festival no Autódromo de Interlagos, em São Paulo, será possível acompanhar os shows ao vivo por diferentes plataformas.

A transmissão será exclusiva pelo Multishow, Bis e Globoplay , com mais de 50 horas de programação ao vivo. Além disso, a TV Globo exibirá, de madrugada, os melhores momentos do festival.

Nesta edição, o Globoplay terá sinal aberto , alternando a transmissão entre Multishow e Bis a cada 30 minutos , para o público assistir a shows de todos os quatro palcos. No Multishow e para assinantes do Globoplay Premium, a transmissão será feita em 4K .

Como acompanhar o Lollapalooza Brasil 2025?

Artistas confirmados

Entre os nomes mais aguardados do festival estão Alanis Morissette, Shawn Mendes, Olivia Rodrigo, Justin Timberlake, Tate McRae, Zedd, Foster The People e Empire of the Sun.