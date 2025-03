Gloria Groove traz sua "Serenata da GG" a Porto Alegre

"Serenata da GG" é o projeto de pagode de Gloria Groove. Divulgação / Divulgação

Gloria Groove vai celebrar o pagode romântico em Porto Alegre, no dia 24 de maio, na Arena do Grêmio. O show da turnê Serenata da GG chega à Capital com um repertório repleto de sucessos, como Nosso Primeiro Beijo e Larica de Você.

Leia Mais Gloria Groove ultrapassa 100 milhões de visualizações em seis clipes

Projeto bem-sucedido

Serenata da GG foi lançado em dois volumes em 2024, recheado de participações especiais, como Ferrugem, Alcione, Thiaguinho, Mumuzinho e Belo. O álbum já ultrapassou 300 milhões de reproduções nas plataformas digitais, impulsionado pelo sucesso de Nosso Primeiro Beijo, uma das músicas mais tocadas no Brasil no ano passado. A turnê tem arrastado multidões por todo o país, com um setlist de 34 músicas que combina hits da primeira fase da carreira de Gloria, como Vermelho, Bonekinha, Nossa Música, A Queda, o repertório da Serenata e releituras de clássicos do pagode.

Aos 30 anos, Gloria Groove (personagem criada pelo cantor e ator Daniel Garcia) se consolida como uma das artistas mais ouvidas do Brasil, com mais de 7,9 milhões de ouvintes mensais no Spotify, além de apresentações marcantes em festivais como Rock in Rio, Lollapalooza e The Town. Também foi indicada ao Grammy Latino e vencedora do Prêmio Multishow de 2024 na categoria Samba & Pagode do Ano.

Pocah na abertura

A cantora e ex-BBB Pocah, dos hits Quer Mais?, Não Sou Obrigada e Bandida, sobe ao palco às 19h45min, aquecendo o público antes do show principal de Gloria Groove, marcado para às 21h30min. Nos intervalos, quem comanda a festa são as DJs Letícia Sartoretto e Carol Teodoro. A realização do evento é da Experiência Z, Bolico Produções e Elo Entretenimento.

Serviço