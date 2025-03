Depois do sucesso em "Beleza Fatal", Camila Pitanga retorna à Globo em nova novela das sete

Personagem de Camila Pitanga em "Dona de Mim" tem câncer no útero. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Depois do sucesso da vilã Lola em Beleza Fatal, trama original da Max, chegou a hora de Camila Pitanga voltar para a emissora que a consagrou. A partir de abril, a atriz será Ellen em Dona de Mim, nova novela das sete da Globo. O retorno ocorre após um hiato de nove anos, desde que atuou em Velho Chico (2016), folhetim lembrado, principalmente, pela morte do ator Domingos Montagner durante as gravações.

— Ellen é uma lutadora. Alguém que batalha com todas as forças pela vida. Devota de Nossa Senhora da Penha, ela tem sua trajetória radicalmente transformada quando se vê grávida e com câncer no útero — explica Camila em material de divulgação da novela.

Entenda a trama

No momento da cerimônia de casamento de Abel (Tony Ramos) e Filipa (Cláudia Abreu), Ellen chega surpreendendo a todos. A mulher carrega um bebê no colo e chama pelo nome de Abel, seu ex-patrão na fábrica de lingeries. Ela explica a urgência da situação e cobra dele uma dívida de anos atrás. No passado, ela salvou a vida de Abel. Com Sofia nos braços e lutando contra um câncer em fase terminal, não sabe o que fazer para oferecer à filha um futuro melhor, até que se lembra da dívida com Abel e decide procurar pelo empresário.

Preparação

Camila conta sobre a preparação para viver a personagem, que incluiu uma visita ao Instituto Nacional de Câncer, o INCA: