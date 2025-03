Figurino de "Vale Tudo" terá peças exclusivas e produzidas no Rio Grande do Sul

Núcleo dos Roitman usará várias peças de marcas gaúchas. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Na releitura de Vale Tudo, criada por Manuela Dias, o figurino é um show à parte: sob a batuta da figurinista Marie Salles, as referências contemporâneas com um toque vintage mantêm a essência da primeira versão da novela, que foi ao ar originalmente em 1988, mas trazem o frescor que um remake precisa. A estreia será nesta segunda-feira (31), depois do Jornal Nacional.

— Vale Tudo é uma novela bem contemporânea, mas preparamos algumas entregas gostosas para os fãs que já conhecem a trama, muito focadas em cada personagem, como as ombreiras que a Odete usa, os laços e arcos da Solange, que continuam sendo tendência. Vamos ter esse leve sabor vintage — diz a figurinista da trama.

Para chegar ao resultado que o público vai conferir na telinha a partir de 31 de março, a figurinista reuniu um time de especialistas de todo o país, em setembro de 2024, para uma imersão na caracterização dos personagens. A jornalista e curadora de estilo gaúcha Karina Chaves participou deste encontro, nos Estúdios Globo, no Rio de Janeiro, e teve a oportunidade de colaborar para a concepção do figurino de Vale Tudo.

Karina Chaves e Marie Salles trabalharam juntas na concepção do figurino de "Vale Tudo". Arquivo Pessoal / Arquivo Pessoal

— Quando apresentei as marcas com as quais trabalho, perguntaram se haveria a possibilidade de desenvolver algumas peças. Óbvio que a gente desenvolveu peças em couro, aqui no Rio Grande do Sul, para Solange (Alice Wegmann), César (Cauã Reymond) e Odete Roitman (Deborah Bloch) — conta Karina, que completa: