Fresno vai lançar versão deluxe do álbum "Eu Nunca Fui Embora"

Com 25 anos de estrada, Fresno tem 10 álbuns lançados. Fresno/Elemess / Reprodução

Lucas Silveira (voz e guitarra), Vavo (guitarra) e Guerra (bateria), integrantes da Fresno, seguem promovendo o disco Eu Nunca Fui Embora (2024) e se preparam para lançar, na próxima quinta-feira (4), a versão deluxe do álbum em todas as plataformas de áudio.

A versão do projeto terá sete faixas bônus, incluindo o cover de Disk Me, com Pabllo Vittar, e registros ao vivo da turnê do álbum. Músicas como Camadas e Eu Nunca Fui Embora foram retrabalhadas numa pegada mais intimista.

— Normalmente, em versões acústicas, a gente fica pensando em deixar as coisas mais lentas com piano, orquestrações e, às vezes, até dar uma desconstruída. A ideia do que chamamos de Sabor Churrasco é que elas soassem como se elas estivessem sendo tocadas em um churrasco mesmo, só com voz e violão, ainda mais cruas que uma versão acústica — conta Lucas.