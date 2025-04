Trump e Musk enfrentam seus primeiros testes eleitorais

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, enfrenta nesta terça-feira (1º) os primeiros testes de seu segundo mandato com duas eleições legislativas parciais na Flórida, mas sobretudo a eleição de um juiz em Wisconsin, na qual seu assessor Elon Musk se envolveu.

O juiz Brad Schimel, que recebeu o apoio de Trump e do homem mais rico do mundo, disputa com a juíza Susan Crawford, apoiada pelos democratas, um cargo na Suprema Corte de Wisconsin por 10 anos.

Se ele vencer, a máxima instância judicial deste estado dos Grandes Lagos se inclinará para a direita. As pessoas "não percebem o quão importante isso é", disse Elon Musk no domingo em um comício em apoio a Brad Schimel no norte de Wisconsin.

"Dizem: 'é uma questão jurídica sem importância', mas na verdade, o que acontece nesta terça-feira é uma votação sobre qual partido controla a Câmara dos Representantes", acrescentou.

O chefe da Tesla e da SpaceX está preocupado que a Suprema Corte de Wisconsin possa reequilibrar o traçado dos distritos eleitorais a favor dos democratas.

Trump venceu neste estado-chave nas eleições presidenciais de novembro, no mesmo dia em que a senadora democrata Tammy Baldwin foi reeleita.

- "Desastre" -

O presidente republicano publicou uma mensagem de apoio a Brad Schimel em sua rede Truth Social na segunda-feira e atacou Crawford, dizendo que seria "um DESASTRE para Wisconsin e os Estados Unidos" se vencesse.

Susan Crawford tem uma ligeira vantagem nas pesquisas para esta eleição por voto popular, que normalmente passaria despercebida no resto do país.

Isso em condições normais, porque desta vez os dois lados contam com uma artilharia pesada.

Segundo o Brennan Center da Universidade de Nova York, "já é a eleição judicial mais cara da história dos Estados Unidos", com mais de 90 milhões de dólares (516 milhões de reais) gastos na campanha, incluindo 47 milhões de dólares (269 milhões de reais) para o candidato conservador.

Elon Musk tem muito a ver com isso. No domingo, entregou cheques de 2 milhões de dólares (11 milhões de reais) aos eleitores no palco de um comício em apoio a Schimel, uma iniciativa que os democratas consideram ilegal.

Para a juíza de 60 anos, seu verdadeiro adversário é o homem mais rico do mundo, que também lançou uma petição contra "juízes ativistas".

A campanha de Susan Crawford acusou Elon Musk de tentar "comprar uma cadeira na Suprema Corte de Wisconsin para garantir uma decisão favorável" em processos movidos por sua empresa de veículos elétricos Tesla contra as autoridades do Estado.

Em pouco mais de dois meses no cargo, o bilionário republicano deu o tom de sua presidência.

Além de fechar agências federais e demitir milhares de funcionários através de uma comissão liderada por Musk, Trump assinou centenas de decretos sobre energia, imigração, diversidade, aquecimento global...

Pesquisas mostram uma queda relativa em sua popularidade, mas o presidente de 78 anos não enfrenta nenhum desafio nas urnas desde novembro.

Na Flórida, duas eleições legislativas serão realizadas nesta terça-feira em distritos eleitorais firmemente ancorados na direita.

Embora Mike Waltz, o novo conselheiro de Segurança Nacional de Donald Trump, tenha conquistado sua cadeira por mais de 30 pontos em novembro, os republicanos estão preocupados com as pesquisas que mostram uma disputa mais acirrada que o esperado entre o apoiador de Trump, Randy Fine, e o democrata Josh Weil.