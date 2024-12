Protagonistas do remake de "Vale Tudo" usarão acessórios de marca gaúcha

Personagens de Debora Bloch (Odete Roitman) e Taís Araujo (Raquel Acioly) usarão os acessórios gaúchos. Daniela Toviansky / TV Globo/Divulgação

As criações da designer gaúcha Betina Werner, responsável pela Forma Alta Bijuteria (no Instagram, @formaaltabijuteria_), vão brilhar na telinha da Globo em 2025. Peças selecionadas pela figurinista da trama, Marie Sales, integram o visual das protagonistas do remake de Vale Tudo, previsto para estrear no primeiro semestre de 2025 na faixa das 21h.

Os acessórios que aparecerão em Vale Tudo são da coleção Taormina, da Forma Alta Bijuteria, inspirada em um dos destinos mais charmosos da Itália. Combinando o brilho do dourado, a elegância dos cristais e a força das correntes imponentes, a coleção captura a essência sofisticada do balneário italiano, que combina exatamente com o visual das personagens do núcleo Roitman — Odete (Debora Bloch), Celina (Malu Galli) e Heleninha (Paolla Oliveira) — e da protagonista Raquel Acioly (Taís Araujo) em sua segunda fase.

— Fiquei super feliz que ela gostou dos acessórios para usar nas personagens principais. Para nós, isso é maravilhoso, alavanca muito a marca e as vendas — celebra Betina, que, em março, embarca para Paris, onde fará um curso de moda nas sedes das marcas Dior e Chanel.

Parceria não é de hoje

O contato de Betina com a produção de Vale Tudo foi intermediado pela curadora de imagem e jornalista Karina Chaves, que apresentou as peças da Forma para que a figurinista Marie Sales fizesse suas escolhas.

Mas a parceria com a Globo não é de hoje. Mais criações de Betina, que é natural de Estrela, no Vale do Taquari, já foram usadas por outras globais: criou peças para personagens de Flor do Caribe (2013), Boogie Oogie (2014), O Rebu (2014), Geração Brasil (2014), Império (2014) e Babilônia (2015) e A Regra do Jogo (2015). Nesta última trama, a corrente com cadeado usada por Belisa (Bruna Linzmeyer) emplacou na lista de mais pedidos da Central de Atendimento ao Telespectador (CAT).

Colar de Belisa (Bruna Linzmeyer) emplacou na lista de mais pedidos da Central de Atendimento ao Telespectador (CAT). Ellen Soares / Gshow