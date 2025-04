Finlândia deixará tratado que proíbe minas antipessoais

O primeiro-ministro da Finlândia, Petteri Orpo, anunciou, nesta terça-feira (1º), que seu país se retirará da convenção internacional que proíbe as minas terrestres antipessoais devido à necessidade de se fortalecer contra a ameaça russa.

"Finlândia e Europa devem avaliar todas as medidas para fortalecer suas capacidades de dissuasão e defesa, individualmente e no âmbito da Otan", declarou Petteri Orpo em uma coletiva de imprensa.

"Propomos que a Finlândia comece a se preparar para se retirar do acordo de Ottawa", acrescentou. Há duas semanas, Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia apresentaram uma proposta semelhante.

As minas antipessoais, colocadas manualmente ou espalhadas por foguetes ou projéteis, são utilizadas para impedir o acesso de adversários ou da população a determinadas áreas.

Mais de 160 países e territórios reconhecem o Tratado de Ottawa, incluindo a Ucrânia, com exceção de Estados Unidos e Rússia.

As Forças de Defesa finlandesas avaliam desde o ano passado se as minas antipessoais são necessárias neste país.

"Esta avaliação é motivada pelas lições aprendidas com a guerra na Ucrânia e a deterioração da situação de segurança", disse o Ministério da Defesa à AFP no final de novembro.

O país nórdico, que compartilha uma fronteira de 1.340 quilômetros com a Rússia, abandonou décadas de não alinhamento militar e aderiu à Otan depois que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022.

Também quer aumentar seus gastos com defesa, com o objetivo de atingir 3% do PIB até 2029, disse o primeiro-ministro na coletiva desta terça-feira.