"Vale Tudo": veja o elenco original e os atores escalados para o remake da novela

Taís Araujo e Bella Campos viverão Raquel e Maria de Fátima no remake de "Vale Tudo".

Raquel

Entre as muitas mocinhas vividas por Regina Duarte na telinha, está Raquel, a protagonista de Vale Tudo. De origem humilde, a personagem dá a volta por cima e se torna uma empresária de sucesso, mas não sem antes sofrer um bocado. No remake, ela será interpretada por Taís Araujo.

Maria de Fátima

De todos os golpes sofridos por Raquel, nenhum foi tão duro quanto as traições da filha, Maria de Fátima. Totalmente oposta à mãe, que conquistou o público pela honestidade, a jovem é uma verdadeira pilantra, capaz de passar por cima da ética para se dar bem. Ela foi interpretada por Glória Pires na primeira versão e, agora, será vivida pela atriz Bella Campos .

Ivan

Ambicioso, mas do bem. Assim é Ivan, o mocinho de Vale Tudo, que forma par romântico com Raquel. Na primeira versão, o papel foi interpretado por Antonio Fagundes . Na refilmagem, o personagem será vivido por Renato Goés.

Odete Roitman

Beatriz Segall (1926-2018) entrou para a história da dramaturgia brasileira como a icônica Odete Roitman, grande vilã de Vale Tudo. Em 1988, o Brasil parou para desvendar o mistério do assassinato da empresária. Agora, a personagem será vivida por Débora Bloch .

Celina

Apesar de ser irmã de Odete Roitman, Celina nada tem a ver com a vilã. Amorosa e empática, foi a responsável pela criação dos sobrinhos. Nathalia Timberg deu vida à personagem na primeira versão. Agora, o papel será interpretado por Malu Galli.

Heleninha Roitman

Heleninha está entre os papéis mais marcantes de Renata Sorrah . A filha de Odete Roitman enfrenta sérios problemas com alcoolismo ao longo da trama, além de sofrer com a cobrança e o autoritarismo da mãe. A personagem será vivida por Paolla Oliveira nesta nova versão.

Afonso

Filho caçula e herdeiro de Odete Roitman, Afonso é apaixonado por Solange, mas acaba se casando com Maria de Fátima, que vê nele uma porta de entrada para o mundo de riqueza do qual sempre sonhou fazer parte. O personagem foi interpretado por Cássio Gabus Mendes na versão original e, no remake, será vivido por Humberto Carrão.