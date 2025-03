Fluminense demite Mano Menezes após derrota para o Fortaleza

Mano Menezes é o primeiro técnico a ser demitido no Brasileirão de 2025. LUCAS MERÇON / FLUMINENSE F.C.

Mano Menezes não é mais o técnico do Fluminense. O clube carioca demitiu o treinador na noite deste sábado (30), após a derrota na primeira rodada do Campeonato Brasileiro para o Fortaleza, por 2 a 0. É o primeiro técnico demitido no Campeonato Brasileiro de 2025.

Ele estava no cargo desde julho de 2024. No ano passado, deixou o time na 13ª posição, escapando do rebaixamento nas últimas rodadas. Em 2025, levou o Fluminense à final do Campeonato Carioca, mas o clube foi derrotado pelo Flamengo.

Neste ano, o time carioca tem a disputa do Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Sul-Americana, além do Mundial de Clubes, em junho, nos Estados Unidos.

Além do treinador, também deixam a equipe os auxiliares Sidnei Lobo e Thiago Kosloski, além do preparador físico Flávio Oliveira. Para os próximos jogos, o auxiliar-técnico Marcão assumirá de forma interina.