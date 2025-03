Cinco nomes para substituir Dorival Júnior na Seleção Brasileira

Dorival ficou na Seleção de janeiro de 2024 até março de 2025. EVARISTO SA / AFP

A partir de agora, o presidente Ednaldo Rodrigues parte em busca de um novo treinador. O plano é ter um até a data Fifa de junho, quando a Seleção voltará a atuar pelas Eliminatórias.

Entre os cotados, o preferido de Ednaldo é Carlo Ancelotti. No entanto, ele está empregado e não tem intenção de deixar o Real Madrid.

Dos viáveis, o favorito é Jorge Jesus. Em outros momentos, o português já demonstrou seu interesse em assumir a Seleção e, agora, disse ser viável sair do Al-Hilal em junho.

No mercado nacional, outros nomes são especulados. Filipe Luís, do Flamengo, Abel Ferreira, do Palmeiras, e Renato Portaluppi, sem clube.

Carlo Ancelotti

Ancelotti tem contrato com o Real até junho de 2026. Haitham Al-Shukairi / AFP

Preferido de Ednaldo Rodrigues desde 2023. Assumiria a Seleção na Copa América do ano passado, porém a negociação não teve um desfecho positivo.

Desta vez, afirmou que ainda não foi procurado e que irá cumprir seu contrato com o Real Madrid — até junho de 2026.

É um dos maiores treinadores da história, com títulos nacionais das cinco principais ligas da Europa e cinco Champions League.

Filipe Luís

Filipe Luís foi eleito o melhor treinador do Carioca 2025. Gilvan Souza / Flamengo/Divulgação

Alia a identidade com um clube de massa do país ao currículo como jogador do futebol europeu.

Jorge Jesus

Jesus tem contrato com o Al-Hilal até junho de 2025. Benfica / Divulgação

É o nome mais viável para a CBF. Tem 70 anos e está sob contrato com o Al-Hilal até junho. No entanto, já confidenciou para pessoas próximas de que não haveria problema em sair antes. Tem em seu favor a idolatria da torcida do Flamengo e boa reputação no futebol europeu.

Renato Portaluppi

Renato Portaluppi é multicampeão pelo Grêmio. Lucas Uebel / Grêmio, Divulgação

Sua habilidade em dialogar com a boleiragem é sempre um fator que liga seu nome ao cargo de técnico da Seleção Brasileira.

Renato já disse se sentir pronto para este desafio, está sem clube e mora no Rio de Janeiro, o que facilitaria o acordo com o CBF.

Abel Ferreira

Abel Ferreira está no Palmeiras desde 2020. Cesar Greco / Palmeiras /Divulgação

O treinador que mais venceu no futebol brasileiro desde 2020 segue prestigiado no Palmeiras, apesar da derrota para o Corinthians na decisão do Paulistão.