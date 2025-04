Ex-premiê australiano ironiza Trump antes das eleições

O ex-primeiro-ministro australiano Malcolm Turnbull ironizou Donald Trump nesta terça-feira (1) e pediu aos candidatos nas eleições gerais do próximo mês em seu país que "enfrentem" o presidente dos Estados Unidos.

Turnbull, que era o primeiro-ministro da Austrália quando Trump chegou à Casa Branca pela primeira vez em 2017, adotou um sotaque anasalado americano e fez piadas com algumas expressões do magnata republicano.

A brincadeira aconteceu durante um discurso do líder conservador no qual ele pediu aos políticos australianos que não tenham medo de irritar Trump.

"Se você está assustado com isso, não deveria estar no cargo", conclui o ex-premiê para as risadas da plateia.