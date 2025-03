CBF quer novo técnico no comando da Seleção na data Fifa de junho, o que afasta ideia de Ancelotti 

A primeira definição da CBF em relação ao novo técnico da Seleção é de ele estará na beira do campo nos jogos contra o Equador, dia 5 de junho , em Quito, e o Paraguai, dia 10, aqui no Brasil.

Isso praticamente afasta a ideia (quase obsessão de Ednaldo Rodrigues) de Carlo Ancelotti , que estará finalizando a temporada no Real Madrid e em preparação para o Mundial de Clubes, que começa no dia 18 de junho para o clube espanhol. A ideia de usar outra vez um um interino na Seleção está descartada.

Assim, alguns nomes despontam como favoritos. O mais forte é Jorge Jesus, de passagem curta, mas vitoriosa pelo Flamengo. O português comanda, no momento, o Al-Hilal. Aqui, reside um empecilho. A saída de Neymar do clube árabe está ligada diretamente ao português. Neymar retornou da lesão em janeiro, mas o técnico não o inscreveu na Liga Saudita por entender que não acompanhava o nível físico dos companheiros. No retorno ao Brasil, o jogador revelou sua decepção com o português.