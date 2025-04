Real Madrid x Real Sociedad: tudo sobre o jogo da semifinal da Copa do Rei.

O confronto entre Real Madrid x Real Sociedad, válido pela partida de volta da semifinal da Copa do Rei , será às 16h30min desta terça-feira (1º). A partida ocorre no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri.

No jogo de ida, no Estádio Anoeta, em San Sebastián, o Real venceu por 1 a 0, com gol marcado por Endrick.