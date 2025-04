O Real Madrid está na final da Copa do Rei após eliminar o Real Sociedad. O duelo terminou em 4 a 3 no tempo normal para os visitantes. Na prorrogação, o zagueiro Rüdiger deu a vitória aos merengues. No jogo de ida, o clube madrilenho havia vencido fora de casa por 1 a 0, com gol de Endrick.