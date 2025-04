Corinthians de Depay perdeu por 2 a 1 para o Huracán. MIGUEL SCHINCARIOL / AFP

A quarta-feira (2) é de Copa Sul-Americana para os brasileiros. Os primeiros a entrarem em campo foram Corinthians e Vasco.

A equipe paulista foi derrotada no Itaquerão para Huracán, enquanto os cariocas empataram com o Melgar, fora de casa.

Depois foi a vez do Grêmio, que venceu o Sportivo Luqueño, no Paraguai. Por fim, o Vitória empatou em casa com o Universidad Católica, do Equador.

Corinthians 1 x 2 Huracán

Em duelo válido pelo Grupo C, o time argentino abriu o placar logo aos cinco minutos com Siqueira.

Ranieli até empatou aos 13, Siqueira recolocou os argentinos na frente aos 37 minutos.

Melgar 3 x 3 Vasco

Coutinho e Vegetti marcaram para Vasco, que não segurou a vantagem. Matheus Lima / Vasco/Divulgação

Pelo Grupo G, o Vasco esteve duas vezes com dois gols de vantagem, porém cedeu o empate ao peruanos.

Philipe Coutinho, aos três minutos, abriu o placar com um golaço, e Vegetti ampliou aos 32. O Melgar descontou com Rodriguez, aos 39, e o jogo foi para o intervalo no 2 a 1 para os cariocas.

No segundo tempo, Vegetti fez 3 a 1 aos seis minutos. No entanto, o time da casa se recuperou.

Facundo Castro fez 3 a 2 aos 35 minutos e Cabrera fez 3 a 3 aos 45.

Sportivo Luqueño 1 x 2 Grêmio

Arezo, de pênalti, marcou o primeiro gol do Grêmio. Lucas Uebel / Gremio.net

No Paraguai, mesmo em uma noite com atuação pouco inspirada, o Tricolor venceu o Sportivo Luqueño por 2 a 1 nesta quarta-feira (2).

Um resultado construído graças aos centroavantes da equipe. Arezo, no primeiro tempo, e Braithwaite, no segundo, marcaram os gols gremistas na estreia da competição continental. Federico Santader fez o da equipe da casa.

Vitória 1 x 1 Universidad Católica-EQU

No Barradão, pelo Grupo B, o Vitória saiu atrás do placar. Londoño, aos nove minutos do segundo tempo, abriu o placar para os equatorianos.

O Leão igualou o placar com o meia Matheuzinho, em cobrança de pênalti, aos 31 minutos da segunda etapa.





Jogos dos brasileiros na terça-feira (1º)

Unión Santa Fe 1 x 0 Cruzeiro

O Cruzeiro, que foi até a Argentina e perdeu para o Unión Santa Fe, por 1 a 0. O gol da partida, marcado por Diego Díaz, foi no último minuto.

Cienciano 0 x 0 Atlético-MG

Em solo peruano, o Atlético-MG ficou no empate em 0 a 0 contra o Cienciano. O Galo está no Grupo H, que ainda tem Caracas-VEN e Iquique-CHI.

Once Caldas 0 x 0 Fluminense