Festival Teranga irá celebrar o dia da independência senegalesa com gastronomia, arte e cultura, em Caxias

Caxias do Sul será palco, neste fim de semana, do 1º Festival Teranga, um evento dedicado a celebrar o Dia da Independência do Senegal e a promover a cultura senegalesa na Serra Gaúcha. A programação será realizada no restaurante Teranga Culinária Senegalesa (Rua Marquês do Herval, 966), na sexta-feira e no sábado, oferecendo uma imersão nos sabores, sons e tradições do país africano.